Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Vedat Karabulut'u (33) arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olay, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Vedat Karabulut, suyun karşısına geçmek amacıyla Sarım Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Bingöl ve Erzincan AFAD ekiplerinin yanı sıra Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE personeli katılıyor.

Debisi yüksek olan Sarım Çayı'nda ekipler, hem su üstünde hem de su altında arama faaliyetlerini titizlikle yürütüyor. Bölgede drone destekli çalışmalar da sürdürülürken, ekipler çayın farklı noktalarında tarama gerçekleştiriyor. - BİNGÖL