Bingöl\'de Baraka Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.