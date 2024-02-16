Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 adet sikke ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 adet sikke ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde şüpheli 3 kişinin üzerinde yaptıkları aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 adet sikke buldu. Şüpheli şahısların adli işlemleri devam ediyor.

16.02.2024 17:44
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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesinde şüpheli 3 kişinin üzerinde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 adet sikke ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 16 Şubat 2024 günü tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Genç ilçesinde icra edilen faaliyet sırasında E.S., Y.Y. ve E.S. isimli şahısların üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 110 adet sikke ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli şahısların adli işlemleri devam etmektedir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının tarihi eser kaçakçılarıyla mücadelesi halkımızın da desteği ile devam edecektir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika
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