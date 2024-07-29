Bingöl'de Bu Yıl 68 Hektar Alan Yangınlarda Zarar Gördü - Son Dakika
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Bingöl'de Bu Yıl 68 Hektar Alan Yangınlarda Zarar Gördü

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bu yıl çıkan orman ve orman dışı yangınlarda toplamda 68 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 66 yangının 22'si orman yangını, 44'ü ise orman dışı yangın olarak kaydedildi. Vali Usta, yangınların önlenmesi ve doğal güzelliklerin korunması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

29.07.2024 14:17
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bu yıl çıkan orman ve orman dışı yangınlarda toplamda 68 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde bu yıl 22'si orman yangını olmak üzere toplamda 66 yangının meydana geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yangınlara dair açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Bu yıl içerisinde ilimizde 22'si orman yangını ve 44'ü orman dışı yangın olmak üzere büyük küçük toplam 66 yangın meydana gelmiştir. Orman yangınlarından 29, orman dışı yangınlardan ise 39 hektar olmak üzere toplam 68 hektar alan zarar görmüştür. Havaların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu düşündüğümüzde yangın tehdidi hala devam etmektedir. Özellikle yasaklamamıza rağmen anız yakmak başta olmak üzere yangınların önlenmesi ve doğal güzelliklerimizin korunması için hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Ormanlık alanlarda ve orman yakınlarında ateş yakmamaya, sigara izmaritlerini rastgele atmaktan kaçınmaya ve yangın riski taşıyan her türlü davranıştan uzak durmaya özen göstermeliyiz. Herhangi bir yangın durumunda derhal 112 İhbar Hattı'nı arayarak yetkililere bilgi verelim. Dikkatli ve duyarlı olalım, Bingöl'ümüzü ve doğamızı koruyalım" şeklindeki ifadelere yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Bu Yıl 68 Hektar Alan Yangınlarda Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Bu Yıl 68 Hektar Alan Yangınlarda Zarar Gördü - Son Dakika
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