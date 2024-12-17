Bingöl\'de Buzlanma Kazası

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Bingöl'ün Genç ilçesinde buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, Genç ilçesi Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buzlanmanın meydana geldiği yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savrularak yan yattı. Kazada yaralanan 2 kişi araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL