Bingöl'de Çiftlik Yapısı Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Çiftlik Yapısı Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'ün Garip köyünde inşaat halindeki bir çiftlik yapısı çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaralı işçi kurtarıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Vali Ahmet Hamdi Usta, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

15.07.2024 16:32
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Bingöl'de inşaat halindeki bir çiftlikte bulunan yapının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Bingöl merkeze bağlı Garip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki çiftlikte bulunan bir yapı çöktü. Enkaz altında kalan işçilerden Süleyman Ö. hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 işçi enkaz altından çıkartıldı. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Süleyman Ö.'nün cenazesi ise jandarma ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olay yerine gelen Vali Ahmet Hamdi Usta ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt incelemelerde bulundu. Vali Usta, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Çiftlik Yapısı Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Çiftlik Yapısı Çöktü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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