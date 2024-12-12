Bingöl'de Düzensiz Göç Uygulaması - Son Dakika
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Bingöl'de Düzensiz Göç Uygulaması

Bingöl\'de Düzensiz Göç Uygulaması

Bingöl'de yapılan uygulamada 114 yabancı sorgulandı, 1 kişi vize ihlali nedeniyle işlem gördü.

12.12.2024 20:33
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Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmada 114 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, vize ihlali yapan bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, il geneli düzensiz göç ile mücadeleye yönelik toplam 9 noktada 31 ekip ile uygulama yaptı. Uygulamada, 101 araç kontrol edilirken 569 Türk vatandaşı sorgulandı. 9 park ve bahçe, otogar kontrol edildiği uygulamada aynı zamanda 114 yabancı şahıs sorgulandı. 1 İran uyruklu şahsın vize ihlali yaptığı tespit edilirken şahıs hakkında gerekli idari işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan bir araç sürücüsüne bin 506 TL idari işlem uygulandığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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