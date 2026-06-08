Bingöl\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan şahsın izine ulaştı. Hakkında toplam 20 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
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