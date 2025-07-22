Bingöl\'de Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Bingöl'de düzenlenen uygulamalarda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanırken, bir işinin üzerinden ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Ayrıca, Bingöl İlamat ve İnfaz Bürosunca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olduğu tespit edilen şahıs yakalandı. Bahse konu şüpheli şahıs hakkında adli iş ve işlem başlatıldı. - BİNGÖL