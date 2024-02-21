Bingöl\'de hırsızlık suçundan aranan zanlı yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından çalışmada hırsızlık suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suç ve suçluyla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.B isimli şahıs icra edilen operasyon sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar yakalanmış olup 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BİNGÖL