Bingöl'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Bingöl\'de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Çaldıkları araçla kaza yapan 2 hırsız, Bingöl'de polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

28.03.2025 23:23
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Bingöl'de çaldıkları araçla kaza yapan ardından otomobili bırakıp kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 24 Mart'ta iki hırsız, park halindeki Opel marka bir aracı çaldı. Şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptıktan sonra aracı bırakıp kayıplara karıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Aracı çalan şahısları belirleyen Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. İki zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından emniyete sevk edilen 2 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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