Bingöl’de iki ayrı noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Bingöl'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk yangın, merkeze bağlı Dikme köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı otların olduğu arazide yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Diğer yangın ise Genç ilçesine bağlı, Bahçebaşı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.