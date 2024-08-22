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Bingöl'de iki bölgede çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün iki bölgesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İkinci yangın ise merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeye birçok ekip sevk edilerek yangın söndürüldü.