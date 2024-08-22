Bingöl'de İki Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de İki Orman Yangını Söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü ve merkeze bağlı Köklü köyünde çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

22.08.2024 20:28
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Bingöl'ün iki bölgesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İkinci yangın ise merkeze bağlı Köklü köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeye birçok ekip sevk edilerek yangın söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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