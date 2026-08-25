Bingöl\'de İki Yangına Hızlı Müdahele

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı yangına ekipler tarafından müdahale edildi.

Sabah saatlerinde Genç ilçesi Yayla köyünde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından Çaytepe'den gelen yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin evlere ulaşmasını önledi. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.