Bingöl\'de kayan midibüs kara saplandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde karla kaplı yolda şarampole kayarak kara saplanan midibüs, iş makinesi tarafından kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan bir yolcu midibüsü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Kazanın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda midibüs, güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan çıkarılarak yoluna devam etti. - BİNGÖL