Bingöl\'de Kaza: 2 Yaralı

Bingöl'de otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Muş karayolu Kervansaray Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL