Bingöl\'de Kaza: 2 Yaralı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bahçeye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Yenibaşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAG 649 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.