Bingöl\'de markete gitmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.