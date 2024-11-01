Bingöl'de Motosikletli Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de Motosikletli Polis Tarafından Yakalandı

Geniş Video İzle

Bingöl'de dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 32 bin lira ceza, motoru trafikten men edildi.

01.11.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis 'dur' ihtarına uymayan motosikletliyi böyle yakaladı

Yakalanan sürücüye 32 bin 529 lira ceza kesildi, motosiklet trafikten men edildi

BİNGÖL - Bingöl'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kıskıvrak yakalandı. 5 ayrı suçtan ceza kesilen şahsın motoru trafikten men edildi.

Olay Bingöl'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin plakasız motoru durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan motosikletli, bölgeden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı. Sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmak, tescilli aracı plakasız kullanmak, bölünmüş yollarda ters yönde kullanma, dur ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 32 bin 529 lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Bingöl, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Motosikletli Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
18:57 Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler’i yerden yere vurdu Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu
18:24 Galatasaray’ın yıldızı Real Madrid yolcusu Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu
18:11 Mahizer’den tatlı sohbet ve Züleyha’dan mini konser Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser
18:02 Ekrem İmamoğlu’ndan Esenyurt’ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı ’Sizinle uğraşacağım’ dedi Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi
17:50 Montella’dan çok konuşulacak Icardi itirafı Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 13:15:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Motosikletli Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.