Bingöl\'de narkotik ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de narkotik ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik çalışmalarında 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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