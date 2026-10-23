Bingöl\'de narkotik ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güven için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.