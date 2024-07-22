Bingöl'de Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 13 Yaşındaki Çocuk - Son Dakika
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Bingöl'de Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 13 Yaşındaki Çocuk

Bingöl-Muş karayolu hastane kavşağında meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından çocuğun tedavi altına alındığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltında bulunuyor.

22.07.2024 15:59
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Bingöl'de iki gün önce otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, 20 Temmuz'da Bingöl- Muş karayolu hastane kavşağında meydana gelmişti. Plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve 13 yaşında olduğu öğrenilen çocuğa çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede iki gündür tedavi gören çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 13 Yaşındaki Çocuk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 13 Yaşındaki Çocuk - Son Dakika
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