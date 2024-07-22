Bingöl'de Otomobil Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden 13 Yaşındaki Çocuk

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Bingöl'de iki gün önce otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, 20 Temmuz'da Bingöl- Muş karayolu hastane kavşağında meydana gelmişti. Plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve 13 yaşında olduğu öğrenilen çocuğa çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede iki gündür tedavi gören çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL