Bingöl\'de otomobil şarampole yuvarlandı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yarinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL