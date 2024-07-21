Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuğun kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuğun kaza anı güvenlik kamerasında

Bingöl\'de otomobilin çarptığı çocuğun kaza anı güvenlik kamerasında

Bingöl-Muş Karayolu hastane kavşağında meydana gelen kazada, otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

21.07.2024 01:46
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Bingöl'de otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Muş Karayolu hastane kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuk, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuğun kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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