Bingöl\'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL