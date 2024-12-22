Bingöl\'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesince; şüpheli bir araç durdurulmuş, araç içerisinden bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Ruhsatsız tüfek bulundurmaktan şüpheli şahıs için adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL