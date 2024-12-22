Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesince; şüpheli bir araç durdurulmuş, araç içerisinden bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirilmiştir. Ruhsatsız tüfek bulundurmaktan şüpheli şahıs için adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?