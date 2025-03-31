Bingöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bingöl'de bir silahlı kavgada B.Ç. hayatını kaybetti, M.Ç. isimli polis memurunun durumu iyi.

31.03.2025 12:30
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Bingöl'de silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Beşyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, yanında taşıdığı silahıyla etrafa rast gele ateş açtı. Olayda B.Ç. isimli vatandaş ve M.Ç. isimli polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan B.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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