Bingöl Valiliği, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, 21 Mart Nevruz bahanesiyle terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-14' operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda 50 şüpheli gözaltına alındı ve 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yaşındaki Nehir, sevgilisiyle annesinin kaçtığını ve kendisine hakaretler ettiğini canlı yayında anlattı. Genç kızın şaşırtıcı açıklamaları stüdyodakileri dehşete düşürdü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucunda 5 şüpheli şahıs tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.
Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisinin kargo gemisine bindirerek yurtdışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti, firari D.T.'nin kaçışını tespit ederek polis operasyonu düzenledi. İnsan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T. ile liman personelleri M.A. ve R.İ. gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, muhtarlar ve azalarıyla bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Başkan Bozkurt, muhtarlara yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki süreçte daha büyük umutlarla mücadele edeceğini belirtti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Ataşehir'de park halinde bulunan panelvan aracın motor kısmında çıkan yangın, müdahale etmek isteyen vatandaşların kaputu açmasıyla aracın tamamını sardı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç küle döndü. Olay, saat 13.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde park halinde bulunan panelvan aracın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanı gören vatandaşların müdahale etmek için araç kaputunu açmasıyla duman yerini alevlere bıraktı. Kısa sürede aracı saran yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, araçtan yükselen alevlerin dış cephesini ısıttığı binayı ise su tutarak soğuttu. - İSTANBUL
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir köprüden düşen ve ağır yaralanan 27 yaşındaki şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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