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Bingöl'de Toplanma ve Gösteri Faaliyetleri Yasaklandı - Son Dakika
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Bingöl'de Toplanma ve Gösteri Faaliyetleri Yasaklandı

Bingöl Valiliği, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi faaliyetlerin 6 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, terör örgütüne destek verme ve kamu düzenini bozma ihtimaline karşı alındı.

Bingöl\'de Toplanma ve Gösteri Faaliyetleri Yasaklandı
26.12.2023 - 23:28,
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Bingöl Valiliği toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi faaliyetlerin 6 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, PKK/KCK terör örgütünün halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla; Terör Örgütleri tarafından Ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan bölgelere düzenlenen sınır ötesi operasyonlar başarıyla icra edilmiştir. İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin prestij kaybına uğratılmaya çalışılabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. 31 Aralık 2023 gecesi ülkemiz ve tüm dünyada yeni yıla girilmesi münasebetiyle vatandaşlarımızın yeni yıla huzur içerisinde girebilmelerini sağlamak ve olası muhtemel asayişe müessir olaylar ve daha önceki yıllarda ülkemizde meydana gelen her türlü terör olayları göz önünde bulundurulduğunda; milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve C Maddeleri gereğince 26 Aralık 2023 günü saat 23.59'dan 1 Ocak 2024 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Bingöl Valiliği, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Toplanma ve Gösteri Faaliyetleri Yasaklandı - Son Dakika


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