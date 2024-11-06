Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. yönetimindeki 34 DHC 285 plakalı araç ile A.Z. idaresindeki 34 BIR 689 plakalı araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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