Bingöl'ün Genç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis uygulama noktası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BND 155 plakalı otomobil ile 06 H 1622 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerinden biri yoldan çıkarak bahçeye savruldu.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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