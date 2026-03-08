Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
08.03.2026 15:11
Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı, park halindeki araçlar da zarar gördü.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen ve park halindeki iki aracın da zarar gördüğü trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında hızını alamayan aracın otoparka girerek park halinde araçlara çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 18.55 sıralarında Bingöl merkez Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan 23 AFK 913 plakalı araç, valilik bahçesinde park halinde bulunan 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı araçlara da çarptı. Kazada toplam 4 araç zarar gördü.

Kazada sürücü O.Ö. ile aynı araçta bulunan Ö.F.B., D.T. ve E.N.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
