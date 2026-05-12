Bingöl\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş karayolu Karan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 ACG 816 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampoldeki taşlara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
