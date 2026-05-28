Bingöl\'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Bingöl'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yoldaşan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL