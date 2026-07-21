Bingöl'ün Yedisu ilçesinde aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yedisu ilçesi Kaynarpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada A.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen A.T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?