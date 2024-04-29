Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 17 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 17 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonlarında 17 Kişi Gözaltına Alındı

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 18,92 gram kokain, 26,78 gram esrar, 576 gram kubar esrar ve 8,83 gram esrar ele geçirildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, uyuşturucu tacirleriyle ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

29.04.2024 17:27
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarının verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Usta, "Zehir tacirlerine yönelik ilimiz genelinde devam eden operasyonlar kapsamında 22-29 Nisan 2024 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimizce 18,92 gram Kokain Maddesi, 26,78 gram Esrar Maddesi, 576 gram Kubar Esrar, 8,83 gram Esrar ele geçirilmiş; operasyonlarda 17 kişi de gözaltına alınmıştır. Aydınlık yarınlarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve suç örgütleriyle mücadelemiz sizlerin duası ve destekleriyle kararlılıkla devam edecektir. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman Emniyet ve Jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bingöl, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonlarında 17 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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