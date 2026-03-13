Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan bir şahıs ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan bir şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üst aramasında 0,95 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL