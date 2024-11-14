Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlene operasyonlarda uyuşturucu madde ile araması bulunan 3 kişi yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 13-14 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 13.70 gram esrar maddesi, 2 adet av tüfeği, 15 adet fişek ele geçirilirken, 'dolandırıcılık ile kasten yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı kaydedildi. - BİNGÖL
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