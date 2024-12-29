Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ise yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde; şüpheli bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 75.32 gram kubar esrar, 1. 27 gram gelen toz esrar ve 1.57 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli şahsın tutuklandığı bildirildi.