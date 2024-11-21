Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Jandarma, Bingöl'de 19 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirirken 3 şahsı yakaladı.

21.11.2024 11:22
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirilirken 'Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma' suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada 19 kilo 930 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ele geçirildi. Aynı zamanda 'Dolandırıcılık ile Alkol ve Uyuşturucunun Etkisinde Araç Kullanma' suçundan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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