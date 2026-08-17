Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Bingöl'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlı yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda aralarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 27 yıl olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 5 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aynı tarihlerde yürütülen çalışmalarda 25 olaya müdahale edilirken, 5 bin 286 kök kenevir/skunk bitkisi, 1 kilo 344 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza hap ve 4 bin 800 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu olaylarda30 şüpheli yakalanırken, haklarında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi.