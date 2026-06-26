Bingöl\'de Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL