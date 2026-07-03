Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 57,59 gram esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 bin 658 adet kaçak sigara, bin 930 gram nargile tütünü, 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 140 adet puro ve 82 kilogram nargile kömürü de ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli veya şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?