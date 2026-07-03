Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Yakalandı

Bingöl\'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Yakalandı
03.07.2026 19:50
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Bingöl'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ile çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 57,59 gram esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 bin 658 adet kaçak sigara, bin 930 gram nargile tütünü, 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 140 adet puro ve 82 kilogram nargile kömürü de ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli veya şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Bingöl, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Yakalandı - Son Dakika
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