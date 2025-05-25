Bingöl\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABF 409 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile 12 ACB 952 ve 06 DPY 233 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL