Bingöl'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABF 409 plakalı Tofaş ile 12 ACB 952 ve 06 DPY 233 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.