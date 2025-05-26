Bingöl'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
BİNGÖL - Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Kültür Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABF 409 plakalı Tofaş ile 12 ACB 952 ve 06 DPY 233 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?