Bingöl-Erzurum karayolunda hafif ticari araç bariyere çarptı, kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl'de hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.