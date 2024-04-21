Bingöl- Muş Karayolu'nda otomobilin çarptığı inek telef oldu.
Alınan bilgilere göre, kaza Bingöl-Muş Karayolu Çavuşlar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AS 058 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada inek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl-Muş Karayolu'nda Otomobil İneğe Çarptı, İnek Telef Oldu - Son Dakika
Düzce'de virajı alamayan bir kurye yola savruldu ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şahin D., Bayraktepe mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Şahin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk ise gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?