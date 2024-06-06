Bingöl-Muş karayolunda otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bingöl-Muş karayolunda otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bingöl-Muş Karayolu Ekinyolu mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, 13 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.06.2024 22:27
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Bingöl- Muş karayolunda otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Muş Karayolu Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HVV 504 plakalı otomobil, 13 yaşlarındaki çocuğa çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl-Muş karayolunda otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl-Muş karayolunda otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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