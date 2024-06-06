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Bingöl- Muş karayolunda otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl-Muş Karayolu Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 HVV 504 plakalı otomobil, 13 yaşlarındaki çocuğa çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL