Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaş aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaş aranıyor

Bingöl\'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaş aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyünde çığ düşmesi sonucu evine gittiği öğrenilen bir vatandaşın kaybolduğu bildirildi. Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, çığ altında kaldığı tahmin edilen vatandaşı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

28.02.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyünde çığ altında kaldığı tahmin edilen vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, dün gece Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir vatandaşa ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi. Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti. Bölgeye giden ekipler, çığın altında kaldığı değerlendirilen vatandaşı arama çalışmalarını sürdürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaş aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 11:09:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan vatandaş aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement