Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10:49'da Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

26.05.2024 11:04
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Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10: 49'da merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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